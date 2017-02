In het spoor van trainingsgroep "SVGG": "Wij zijn de pioniers"

Maes: "Voor en na de koers is de vriendschap onvoorwaardelijk, maar in de koers dien je soms andere belangen. We strijden bijna allemaal voor een andere sponsor. Dat zal conflicten geven in die kopgroep. Hoe dat eindigt? Met een klein applausje aan de aankomst."

Keisse: "Het ploegbelang gaat altijd voor. Zodra het voor de knikkers gaat, is het ieder voor zichzelf of voor zijn ploeg. En als je in dezelfde kopgroep zit? Dan is het boel, hé (lacht). Maar ik was daar niet bij."

Theuns: "We zijn allemaal profs en we doen in de koers wat de ploeg van ons verwacht. Als dat wil zeggen dat je iemand van SVGG moet terughalen, dan doe je dat. Maar als je in de situatie komt dat je zelf niet meer kunt winnen, maar je kunt wel kiezen of je Tiesj of een nobele onbekende laat winnen, dan zal ik toch voor Tiesj kiezen."

Benoot: "Je rijdt in je koers voor je sponsor. Toen ik vorig jaar voorop reed in de Omloop, heeft Maes ook achter mij op kop van het peloton gereden. Ik versta dat."