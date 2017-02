Ondertussen in Abu Dhabi: "Minder druk dan in Vlaanderen"

Ook Louis Vervaeke (Lotto-Soudal) is blij dat hij erbij is in Abu Dhabi. "De Vlaamse koersen zijn mijn ding niet. Het gevoel dat in heel Vlaanderen leeft, dat heb ik niet. Ik vind het leuk om hier te zijn en wil graag tonen dat ik een goede winter heb gehad en dat ik een stap vooruit heb gezet in vergelijking met vorig seizoen."

"Op Mallorca was ik al goed. Die lijn wil ik hier doortrekken. Ik mik op een plaats in de top tien. Dat moet mogelijk zijn als ik mij niet laat verrassen in de waaierritten. Mijn hoofddoel wordt de Ronde van het Baskenland, waarna ik in de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik met ambitie start."