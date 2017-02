Overgangsjaar voor Sport Vlaanderen: "Want mirakels bestaan niet"

In de Omloop start Sport Vlaanderen dan ook met gematigde ambities. "Het belangrijkste is dat we de koers uitrijden en dat de jongens zich proberen te positioneren in de zone van de waarheid. Maar dat is niet makkelijk tegen een Boonen, Van Avermaet, Sagan en Gilbert. Dat is een andere categorie."

"We hebben wel een aantal renners die rap zijn en dan heb je altijd een voordeel bij de profs. Maar dat betekent niet dat we Boonen of Sagan gaan kloppen in de sprint. Daar zijn we niet sterk genoeg voor."