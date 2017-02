Van Avermaet en Naesen: "Op training deze winter hebben we de Omloop al 20x gewonnen"

Van Avermaet over Naesen: "Ollie wordt elk jaar sterker. Hij maakt enorme progressie en is gemaakt voor het Vlaamse werk. Hij heeft de kracht om mee te doen in de finale. Het zou top zijn als we zoals vandaag samen naar Gent zouden kunnen rijden. Maar vandaag heb ik hem wel laten winnen (lacht)."

Naesen over Van Avermaet: "Ik heb hem nog nooit slecht geweten. Eén keer was ik beter dan hem op training. Maar toen had hij net zijn sleutelbeen gebroken en reden we in de Ardennen. Op training deze winter hebben we de Omloop al 20 keer gewonnen. Het zou top zijn mocht het nu ook in het echt lukken."