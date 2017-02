Podcast Tom Boonen: zijn eerste Roubaix en soldaatje met de vrienden

In deze aflevering hoort u de stem van papa André Boonen over de koers die als een rode draad door het leven van Tom Boonen loopt: Parijs-Roubaix.

De editie van 2002 zal André Boonen altijd bijblijven. De 21-jarige Boonen (toen bij US Postal) gaat samen met George Hincapie achter Johan Museeuw en wordt derde.

Vader Boonen: "Die dag zal ik nooit vergeten. Je weet dat er velen geroepen zijn, maar weinigen uitverkoren. Tot die beruchte Parijs-Roubaix van 2002 waarin hij derde wordt."

"Toen heb ik echt ogen getrokken. We staken het parcours af met de auto met het idee dat we hem zouden moeten oppikken. Maar Tom bleef doorgaan tot op de piste. Toen wist ik dat hij veel potentieel had en dat hij een grote kon worden."

Ook Michel Wuyts was onder de indruk: "Als die Hincapie beter was, zei hij me na de koers, hadden we zo het gat naar Johan Museeuw gedicht." En ook: "We waren 200 km ver, ik zat naar mijn kilometriekske te kijken en ik dacht: wanneer ga ik hier nu muug worden."