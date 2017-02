Golazo redt Nationale Sluitingsprijs Putte-Kapellen

In oktober won Roy Jans de Nationale Sluitingsprijs Putte-Kapellen. Even leek hij de laatste naam op de erelijst van de wielerwedstrijd te worden want het bestuur vond geen opvolgers en doekte de organisatie op.

Maar de wedstrijd krijgt nu toch een tweede leven. Evenementenbureau Golazo neemt de Sluitingsprijs over. Dat schrijft Het Laatste Nieuws vandaag.

In de overeenkomst staat ook dat de wedstrijd de komende vijf jaar in Kapellen moet blijven. Op 17 oktober wordt de eerste editie van de "nieuwe" Sluitingsprijs gereden.