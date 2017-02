Wuyts: "Een nieuwe Boonen is op dit moment niet in aantocht"

Zaterdag start niet alleen het wielervoorjaar, maar ook de afscheidstournee van Boonen. Hij heeft ook al een eigen supporterslied (zie Lees ook). "Dat is fantastisch. Het taaltje van Van Echelpoel is het taaltje van Boonen. Dat is een van de redenen dat hij zo populair is. Hij is authentiek. "

Heeft Wuyts al een renner gekend met diezelfde status en populariteit? "Op een kleiner vlak had je wel Sven Nys. Die heeft ook een enorm afscheid gekregen. Maar neen, je moet Boonen vergelijken met zijn voorgangers. Vandenbroucke had charme, Van Petegem was vinnig en Museeuw had kracht. Maar Boonen verenigde al die kwaliteiten in een grote sportman."

"Na Museeuw die wat geforceerd probeerde om een vedette te worden, had je bij Boonen de geboorte van een echte vedette. Hij is rock-'n-roll en iedereen houdt daarvan. Hij speelt geen rolletje."