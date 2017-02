Armstrong over rechtszaak US Postal: "Ook veel goeie dingen voor de ploeg gedaan"

Het belangrijkste voor mij is dat ik die trui altijd met heel veel trots en liefde gedragen heb. Ik vond het super om door Europa te rijden, over de Champs-Elysées te bollen en dan het Amerikaanse volkslied te horen in die trui.

"Heel veel mensen volgen die rechtszaak", begint Armstrong zijn podcast. "Er zijn al heel veel zaken geweest die mij en mijn familie geraakt hebben en die we hebben moeten oplossen. Maar in dit geval denk ik echt dat ik in mijn recht ben. We zullen dus tot het einde doorgaan."

"US Postal heeft echt wel geprofiteerd van de situatie. Hoe alles toen gelopen is, was zeker niet perfect. Dat geef ik toe, maar het bedrijf kan niet zomaar teruggaan en al het goede dat er in die jaren gebeurd is, nu ongedaan maken."

"Het belangrijkste voor mij is dat ik die trui altijd met heel veel trots en liefde gedragen heb. Ik vond het super om door Europa te rijden, over de Champs-Elysées te bollen en dan het Amerikaanse volkslied te horen in die trui. Ik had ook voor een ander team kunnen rijden, maar het was een plezier om bij US Postal te rijden."

"We hebben echt ook goeie dingen gedaan voor het bedrijf. Velen vinden waarschijnlijk dat ik zwaar gestraft moet worden en dat is hun recht, maar geloof mij, ik ben in mijn leven echt niet ongestraft gebleven."