"Benoot is het grootste talent, Gaviria wint Milaan-Sanremo"

Christophe Vandegoor: "Ik denk dat Tiesj het grootste talent is dat we hebben. Een goeie Benoot, die extrasportief niets aan de hand heeft, is een van de kandidaten. Ik vind hem een supertalent en een aangename kerel."

Michel Wuyts: "Tiesj is nog altijd maar 22 en bij hem is het verwachtingspatroon heel groot. Als je in je eerste Ronde vijfde wordt, dan moet je een kanjer worden. Hij krijgt van mij nog wat respijt, maar hij mag nog dichter eindigen. Een podiumplaats, dat moet kunnen."