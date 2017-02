In het spoor van neoprof Biermans: "Boonen dacht dat ik Russisch sprak"

Jenthe Biermans scherpte zijn voorjaarsconditie vorige week aan in de Ronde van Oman. "Een heel mooi avontuur", blikt Biermans terug. "Met Alexander Kristoff wonnen we 3 etappes. Het is een eer om voor zo'n grote kopman te rijden."

"Mensen zeggen me vaak dat Kristoff stoer overkomt op tv. Maar in het echt is hij heel vriendelijk en dankbaar. Na zijn sprintzeges in Oman kwam hij iedereen persoonlijk bedanken. Er werd ook stevig geknuffeld en na iedere ritzege verorberden we een stukje cake (foto). We zijn een echte vriendengroep."