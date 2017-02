Waarom won Boonen nog nooit de Omloop? Bekijk hier waar het telkens fout liep

Winnaar: Philippe Gilbert

Uitslag Boonen: 85e

In 2008 is er één man veel te sterk: Philippe Gilbert. Hij gaat er op 50 kilometer van de finish vandoor en het peloton ziet hem niet meer terug. Van de hele Quick Step-ploeg is er geen spoor, zij ontgoochelen.

Manager Patrick Lefevere: "Of Boonen last had van een jetlag na de Ronde van Californië? Cancellara zat ook mee vooraan. Dit was een lesje in nederigheid, we waren gewoon niet goed genoeg." Later, in Parijs-Roubaix, had Boonen zeker geen last van een jetlag: hij won in Roubaix voor de tweede keer.