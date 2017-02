L-B-L krijgt eerste editie voor vrouwen, berucht trio hellingen sneuvelt

De mannen moeten, ook op 23 april, een parcours van 258 kilometer overbruggen. Door werken in Stavelot vallen de Côte de Wanne, de Stockeu en de Haute Levée weg. In plaats daarvan moeten de renners over de Côte de Pont, de Bellevaux en de la Ferme Libert.

In de finale valt de Naniotstraat weg. De pittige helling, met kasseitjes, was vorig jaar een nieuwkomer in de finale van Luik-Bastenaken-Luik, maar wordt dit jaar al geschrapt. De Côte de Saint-Nicolas wordt daardoor weer de belangrijkste scherprechter in de finale.

Wie het eerst in Ans aankomt, volgt Wout Poels op als winnaar van Luik-Bastenaken-Luik.