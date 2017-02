Peeters voor Omloop: "Boonen geniet zo veel mogelijk van laatste dagen"

We komen van Oman, dus het is altijd weer een aanpassing om kasseien onder de wielen te krijgen in België.

"We komen van Oman, dus het is altijd weer een aanpassing om kasseien onder de wielen te krijgen in België. Tom heeft een serieuze smak gemaakt in Oman, maar hij heeft gelukkig niets gebroken. We zijn klaar om er een geslaagd weekend van te maken."

"De media-aandacht is nu wel heel groot voor Tom. We hopen dat op een goede manier op te lossen: we willen hem zijn ding laten doen en er zo weinig mogelijk aan laten denken."

"Ik heb altijd gezegd dat hij op een hoogtepunt afscheid moest nemen. Hij probeert nu zo veel mogelijk te genieten van zijn laatste dagen, maar we gaan hem zeker missen."