"Gilbert kan Quick-Step versterken, maar ook verstikken"

Michel Wuyts: "Gilbert is zo verstandig om aan te voelen dat het moeilijk wordt om nog eens gensters te slaan in de Ardennen. Hij kan maar beter omschakelen en een extra pion zijn in de Ronde van Vlaanderen. De nieuwe versie van de Ronde zou hem wel eens beter kunnen liggen dan de vorige."

Christophe Vandegoor: "Gilbert aantrekken was een verstandige zet van Lefevere. Hij is gemotiveerd, maar komt in een vijver waarin ook Boonen, Terpstra en Stybar zitten en die willen winnen."

Frank Hoste: "Hij is een versterking. Hoe meer zielen en luxe je hebt, hoe beter. Maar je kunt je ploeg ook verstikken met iemand als Gilbert, als hij alles naar zich trekt."

"Gilbert kan door zijn naam en palmares een ploeg hypothekeren door alles naar zich te trekken als hij er in de finale nog bij is, maar niets zegt dat hij dan nog goed is. Dat weet je nooit met Gilbert."