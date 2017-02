"De bakkerszoon Roelandts mag het broodje eens bruin bakken"

Michel Wuyts: "Ik zou toch wel zeggen: doe het nu, Sep. Wacht niet meer. Je bent van de nieuwkomers stilaan de oudste."

José De Cauwer: "Als ik mijn ogen dichtdoe, zie ik Sep over de kasseien vliegen. Hij kan renners zoveel pijn doen in Roubaix. Dan denk je: die koers moet hij inderdaad kunnen winnen."

"Iedereen weet dat hij ooit een klassieker moet kunnen winnen. Wanneer komt die dag? Ik weet dat Lefevere in 2005 zei: Boonen is te vroeg wereldkampioen geworden. Het is goed dat hij het toen geworden is."

Michel Wuyts: "Toen Sep in 2013 na Cancellara tweede werd in Parijs-Roubaix, zag ik hem een uur of vier na de koers nog huilen van ellende. Dat wees toen al op grote spijt. We hebben hem toen getroost met de woorden dat hij nog vele jaren had. Maar die jaren gaan voorbij."