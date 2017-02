Teammanager Peiper: "Misschien gaat Ben dezelfde kant op als Greg"

"Misschien gaat Ben ook dezelfde kant op. Hij heeft de laatste jaren meer vertrouwen gekregen. Hij wil wel geen kopman voor Vuelta of Giro zijn. Hij is meer een vrijbuiter dan een kopman die dag in dag uit met stress kan leven."

"Maar je ziet bij Greg dat meer vertrouwen ook kan leiden tot meer vertrouwen als kopman."

Wat ligt in het bereik van Hermans? "Een eerste ronde winnen is mooi. Maar het zou super zijn als hij een klassieker wint. Luik-Bastenaken-Luik, de Amstel of de Waalse Pijl zijn wel specifieke koersen. Maar een grote wedstrijd winnen als de Tirreno of Parijs-Nice zou ook fantastisch zijn."

"Hij is nu al in staat om in die koersen goed te presteren, al rijdt hij die twee rittenkoersen niet."

"Toen we de voorbije winter samenzaten, vroeg het management hem om meer koersen te winnen in plaats van constant goed te zijn het hele jaar. Hij heeft dat misschien wat raar opgenomen, maar we zien nu wel dat hij op het hoogste schavotje kan staan. Misschien gaan we hem daar nog zien staan dit jaar."