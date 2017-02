Wieleranalisten: "Boonen en Van Avermaet zullen altijd voorbij Sagan moeten"

Michel Wuyts: "Die operatie zet hem wel wat achteruit, maar dat kan hem ten goede komen in de zone van de waarheid: er misschien niet helemaal staan in de Omloop, maar wel uitbreken in de Ronde van Vlaanderen. Met al z’n stielkennis en overgave in zijn trainingen moet dat kunnen.”

"Van Avermaet kan de Ronde van Vlaanderen winnen. Hij is in staat om de beste Sagan op de Paterberg te volgen. En dan kan alles. Van Avermaet hoeft de beste Sagan niet te vrezen in een sprint."

José De Cauwer: "Zeker niet. Ze hebben van elkaar net even veel schrik, of net niet."

Michel Wuyts: "Maar daar kan dan weer een derde man van profiteren."