Dumoulin sprint Belgen uit het wiel in Tour du Haut Var

Het parcours van de eerste rit van de Tour du Haut Var oogde aanlokkelijk voor de sprinters, maar enkele vrijbuiters probeerden roet in het eten te gooien. Pouilly, Feillu, Gouault en Bernardinetti werden halverwege opnieuw ingerekend.

Een nieuwe ontsnappingspoging werd nog net op tijd in de kiem gesmoord door de sprinttreinen. In de sprint bergop stond er geen maat op de Fransman Samuel Dumoulin (AG2R). Hij was sneller dan Arthur Vichot en onze landgenoten Maxime Vantomme en Kevyn Ista (WB Veranclassic).

Dumoulin begint zo ook met de leiderstrui aan de beduidend zwaardere slotetappe.