Greipel wint Duitse krachtmeting tegen Degenkolb in de Algarve

André Greipel heeft het sprintersfestival in de vierde rit in de Algarve gewonnen. In een prangende strijd rekende hij nipt af met John Degenkolb en Dylan Groenewegen. Jasper Stuyven, die de sprint had aangetrokken voor Degenkolb, plaatste zich op de 5e plaats.