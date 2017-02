Bryan Coquard zegeviert in de straten van Sevilla

Jens Wallays pikte zijn karretje aan bij vijf andere vluchters. Op papier een kansloze missie, maar toen ze op 10 km van de finish nog niet gegrepen waren, laaide de hoop op.

Tevergeefs. Ondanks een kleine verwarring in de finale werd er gesprint in Sevilla. De jonge Noor Hoelgaard stak een hand uit naar de zege, maar Coquard kwam er nog machtig over.

"Vlak onder de rode vod hebben we maar net een valpartij kunnen vermijden, maar met deze zege hebben we ons contract vervuld", zegt Coquard. "We waren naar hier gekomen voor een ritzege en dat is ons gelukt."