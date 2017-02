Castroviejo wint tijdrit in Algarve, Roglic is nieuwe leider

Toch waren de bloemen in de Algarve niet voor de Duitser, wel voor Jonathan Castroviejo. De Spanjaard overschreed de finish in 21'24", goed voor een gemiddelde van dik 50 kilometer per uur. De 29-jarige Spanjaard van Movistar is de regerende Europese kampioen tegen de klok en werd in diezelfde discipline vorig jaar ook derde op het WK en vierde op de Olympische Spelen.

De Sloveen Primoz Roglic liet de derde tijd optekenen en dat leverde hem ook de leiderstrui op, die hij overneemt van Daniel Martin. Michal Kwiatkowski is tweede, op 22 seconden van Roglic. Er wachten nog twee etappes in de Ronde van Algarve. Vooral de slotdag van zondag, met aankomst bovenop de Alto do Malhao, kan nog voor verschuivingen zorgen in het klassement.