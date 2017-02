Professor: "Wielerwedstrijden hebben nood aan meer lokale rondes"

Vlaanderen is wegwielrennen en wegwielrennen is Vlaanderen. Daar zit het zeer goed. Wat een kracht is van de cross, namelijk niet afhankelijk zijn van de openbare weg, is dé zwakte van het wegwielrennen.

Er verdwijnen ook meer wedstrijden dan er bijkomen. Dat heeft heel veel met de openbare weg te maken, maar ook wel met het feit dat sommige structuren niet professioneel mee geëvolueerd zijn.

Het sociale weefsel verschraalt ook soms. Alleen de mix van oude en jonge vrijwilligers in wielergekke regio’s houdt goed stand. In het veldrijden kun je rustig een week aan een parcours bouwen, weg van de openbare weg.