"The kids" in "Alles voor de koers": "Ik heb twee keer in mijn broek geplast"

Fernando Gaviria en Rodrigo Contreras, de twee Colombianen in het seizoen, verblijven tijdens het seizoen in Herselt. "Het Belgische weer is een beetje gek. 's Ochtends kan het warm zijn en 's avonds kan het regenen", zegt Contreras, die gek is op aardappelen en ook in België zijn aardappelveldje heeft aangelegd, zonder succes.

"Dat zijn jonge gasten die bij een vreemde familie zitten. Dat mag je niet onderschatten. Ik kan me niet voorstellen dat ze me in Colombia droppen en ik daar mijn plan moet trekken. Ik heb er wel bewondering voor", zegt Tom Boonen.

"Hier in België vind ik het fijn. Hier ben ik niet alleen. Dit is mijn tweede familie", zegt Contreras over zijn gastgezin. Het contract van Contreras werd eind vorig seizoen ontbonden.