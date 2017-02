VIDEO: Valverde zet de toon in bergrit Ruta del Sol

Ook op zijn 36e is Alejandro Valverde het winnen nog niet verleerd. Ook op zijn 36e is Alejandro Valverde het winnen nog niet verleerd.

De spektakelrijke openingsrit in de Ruta del Sol was spek voor de bek van Alejandro Valverde (Movistar). Wout Poels strandde op de dichtste ereplaats, Alberto Contador snelde als zesde over de streep.