Karl Vannieuwkerke: "Aanvallers zullen nu meer kans maken in Amstel"

In de laatste 8 edities was Roman Kreuziger (foto, 2013) de enige die een aanval voor de Cauberg kon verzilveren in een overwinning. "Maar nu zullen de aanvallers meer kans maken", zegt Karl Vannieuwkerke.

"De voorbije jaren controleerden de ploegen van de favorieten de koers tot aan de voet van de Cauberg. Pas daarna moesten de grote tenoren uit hun schulp kruipen. Dat was altijd heel voorspelbaar."

"Nu zullen we met zekerheid koers krijgen vanaf 20 kilometer van de aankomst. Want op de Cauberg zullen de favorieten al moeten beslissen of ze hun "move" al inzetten of niet."