Boonen na val: "Het had veel erger kunnen zijn"

"Yves moest hard remmen en ik bleef aan zijn achterwiel hangen. Hij was echt wel geschrokken, er zijn zelfs traantjes gevloeid, maar het was zijn schuld niet. Het is jammer, een gemiste kans, maar ik ben blij dat ik er nog zo goed vanaf kom, het had veel erger kunnen zijn."

Na de finish moest Boonen nog wat stoom aflaten en reed hij de 40 kilometer naar het hotel met de fiets. "Ik wilde zo snel mogelijk weg na de finish, nog even wat fietsen en het hoofd leegmaken. Toen ik aankwam bij het hotel, had ik het al een plaats gegeven."

"Het was een valpartij zonder erg uiteindelijk, ik voelde dat ook meteen, maar het is gewoon jammer en na die val stond ik gewoon even op ontploffen omdat ik mijn sprint niet had kunnen rijden. Het is niet dat hier veel kansen zijn in deze rittenkoers."

"Dit is een kleine tegenslag", zei Boonen nog. "Ik had graag gewonnen. Normaal ben je in de sprint uit de gevarenzone in die laatste 500 à 550 meter, maar er gebeurt nu toch iets. Dat is jammer, maar ik blijf gewoon sprints rijden. Ik doe dat gewoon graag en niks doen ligt niet in mijn aard."