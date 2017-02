Peeters: "Waarom zou Boonen niet mogen meesprinten in Oman?"

"Het was wel even schrikken toen we op de koersradio hoorden dat Boonen gevallen was", zegt Quick Step-ploegleider Wilfried Peeters aan Sporza. "Maar toen hij weer op de fiets sprong, was ik gerustgesteld."

Moet Tom Boonen de risico's eigenlijk wel nog opzoeken in de massasprints? "Die vraag kreeg ik al vaak. Maar waarom zou Boonen niet mogen meesprinten? Als je morgen de weg opgaat, loert het gevaar achter elk hoekje. Dat is niet enkel op de fiets, maar in ieder voertuig."