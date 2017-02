Tom Boonen heeft enkele schaafwonden opgelopen. Tom Boonen heeft enkele schaafwonden opgelopen.

Tom Boonen is met de schrik vrijgekomen in Oman. "Alles in orde", laat hij weten na zijn val in de slotkilometer. "Ik heb wat huid achtergelaten. Na de race ben ik nog 40 kilometer gaan losrijden om stoom af te laten."