Wildcards Gent-Wevelgem bekendgemaakt

Na Topsport-Vlaanderen-Baloise, WB-Veranclassic-Aqua Protect, Wanty-Groupe Gobert en het Nederlandse Roompot-Nederlandse Loterij mogen nu nog een Belgische, Franse en Israëlische wielerploeg deelnemen. Naast de achttien ploegen van het WorldTour-klassement is er dus ook plaats voor zeven procontinentale wielerploegen. Zo nemen in totaal 25 teams deel aan de 79e editite van Gent-Wevelgem. Deze gaat van start op 26 maart in Deinze.