Merckx over Boonen: "Hij zal zich voor Roubaix ook nog tonen"

"Het zijn de laatste koersweken van Tom en we zijn wel heel tevreden dat hij hier van de partij is. Het is een topper die we aan ons deelnemersveld kunnen toevoegen. Dat is voor een organisatie zeker niet onbelangrijk", legt Merckx uit.

Tom Boonen was niet aanwezig op het persmoment in Oman, maar heeft wel al indruk gemaakt op Merckx. "Tom won een etappe in Argentinië. Hij is goed op dreef en ziet er al bijzonder scherp uit."

"We wensen hem allemaal een vijfde kassei toe in Roubaix, maar ik geloof erin dat hij zich ook daarvoor nog zal tonen. En ja, Boonen kan Roubaix winnen. Als je ziet dat hij vorig jaar tweede werd na een moeilijke voorbereiding, dan kan hij dit jaar zeker winnen."