VIDEO: Cort Nielsen vloert Debusschere in Almeria

Magnus Cort Nielsen is goed aan het nieuwe seizoen begonnen. Na een zege in de Ronde van Valencia heeft hij nu de Clasica de Almeria (1.1) gewonnen. De Deen van Orica-Scott was de beste in de massasprint en klopte Rüdiger Selig (Bora) en Jens Debusschere (Lotto-Soudal).