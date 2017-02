Fabio Felline eindigt voor het 3e jaaar op een rij in de top in Laigueglia. Fabio Felline eindigt voor het 3e jaaar op een rij in de top in Laigueglia.

Fabio Felline heeft voor een derde zege van het jaar gezorgd voor Trek. In zijn eerste koers van het nieuwe seizoen won de Italiaan solo. Romain Hardy was de snelste in de sprint om de 2e plaats.