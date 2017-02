Meersman: "Heb sinds mijn afscheid geen meter meer gefietst"

"Ik kijk wat naar films, probeer het huis wat op te knappen,... Allemaal domme dingen, zodat ik niet zou stilzitten."

"Intussen ben ik stap voor stap bezig met mijn toekomst. Het hoeft niet per se in het wielrennen te zijn, alhoewel ik wel graag jonge renners zou willen helpen hun droom waar te maken. Dat zou mij liggen. Ik ben niet gemaakt om een hele dag thuis te zitten of van 9 tot 5 te werken."

"Want dat mis ik het meest: het afzien. En dat je dan na een zege in de douche staat en beseft: ik heb het hier toch maar geflikt."

"Nu trek ik 's avonds af en toe mijn loopschoenen aan, met muziek in mijn koptelefoon. Even in mijn eigen wereld. Toch nog eens kunnen afzien."