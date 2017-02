Greg Van Avermaet: "Ritje meepikken in Oman"

"Het seizoen 2017 is goed begonnen met een zege (in de ploegentijdrit, red) en enkele dagen gele trui in Valencia", vertelt Greg Van Avermaet in een persbericht van zijn ploeg BMC.

"Ik kijk uit naar het vervolg in Oman. Het is een harde race, maar mijn vorm is goed. Ik probeer waar het kan een ritje mee te pikken."