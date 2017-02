De week van Serge Pauwels: van de stress in Valencia naar hoogzwangere vrouw

"Het zijn spannende weken, want ik word straks voor de 2e keer vader. En het is opnieuw een meisje. In het peloton is er wel een band tussen de papa's. Als ik Greg, Stybar en Devenyns tegenkom in de koers, weten we meteen waarover we kunnen praten."

"Toen mijn dochter onlangs een verbodsbord zag voor fietsers, wees ze naar dat fietsje en zei ze: "Papa, papa, papa.” Wanneer ik klaarsta om te fietsen, komt ze aangelopen met mijn helm. Al die kleine dingen zorgen voor extra motivatie op de fiets. Ik heb er altijd van gedroomd dat mijn kinderen een deel van mijn carrière actief zouden meemaken."