Vandegoor: "Baguet was een soort van laatste Flandrien"

Dat was voor hem de grootste slag: van eens een topsporter (BK en Tourrit gewonnen) tot plots een sukkelaar in een ziekenhuis die opnieuw moet leren stappen.

Er was toen een beetje paniek in de tent. Het was een grote organisatie, de VRT die afkwam met 120 man. Men weet de koorts aan stress en vermoeidheid.

Toen is hij ginds in een kleiner ziekenhuis meteen opgenomen. Het was vrij ernstig. Men heeft er meteen gezien dat er stront aan de knikker was. Het was niet zomaar een blindedarmonsteking of een zware griep.

Hij onderging er een kleinere operatie, die eigenlijk niet helemaal de juiste was. Enkele dagen later in het UZ in Gent is er een stuk darm weggenomen en kreeg hij een stoma.

Dat was voor hem persoonlijk een enorme slag. Dat vertelde hij een jaar later op een praatavond op dezelfde fietsvakantie, toen hij aan het herstellen was en verzwakt voor de korte ritjes koos.

Het was niet alleen het fysieke, maar ook de grote tegenstelling tussen ooit een topsporter (Belgisch kampioen, Tourrit gewonnen) en plots een sukkelaar. Die in een ziekenhuis opnieuw moet leren stappen. Hij moest vanaf nul en nog minder dan nul opnieuw beginnen aan het fysieke leven.