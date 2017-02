Oud-ploegleider: "Het doet echt pijn. Serge Baguet was een van mijn beste vrienden"

Ik heb Serge een nieuwe kans gegeven. Dat is hij nooit vergeten.

Jef Braeckevelt heeft de carrière van Serge Baguet nieuw leven ingeblazen. In 2000 loodste hij de dakwerker opnieuw de wielersport in. "Ik heb nooit aan zijn talent getwijfeld", vertelt de voormalige ploegleider.

"Door omstandigheden was hij gestopt met koersen. Serge kon goed bergop rijden en hij was snel aan de finish. Zeker in een kleine groep."

"Zo'n talent mocht niet verloren gaan. Ik wou hem een nieuwe kans geven. Daar was hij me zeer dankbaar voor. Dat is hij nooit vergeten."