Wielerwereld rouwt om "brodder" Baguet: "Een mooie ziel wordt nooit vergeten"

Aan het vloeken in mijn auto, waarom ... Dju toch ... slaap zacht vriend #ripserge — Johan Museeuw (@johanmuseeuw) February 9, 2017

Sterkte aan de familie van #sergebaguet . Veel te vroeg van ons heen gegaan. — Sven Nys (@sven_nys) 9 februari 2017

Daar word je stil van, dit is zo moeilijk te geloven,veel te jong...sterkte aan de familie en vrienden, RIP Serge Baguet — Dirk Demol (@demoldirk) 9 februari 2017

Rip #brodder zoals we je noemden !je blijft een kampioen forever ! pic.twitter.com/o4waaepF4r — Nico Mattan (@NicoMattan) 9 februari 2017

Rust in vrede Serge. Triest nieuws, sterkte aan familie, vrienden en team achter/rond Serge Baguet. — Iljo Keisse (@IljoKeisse) February 9, 2017

Hard om afscheid te moeten nemen van deze vechter & prachtkampioen met een grote liefde voor de wielersport. @BELCycling #sergebaguet https://t.co/PfgLEUvWnZ — Tom Van Damme (@TomVanDamme) 9 februari 2017

No words!! only respect for formal teammate "brother"@sergebaguet!

To early ... to soon . Condolations to his family — Rik van Slycke (@Rikvanslycke) February 9, 2017

Sad to hear Serge Baquet lost his battle. Rest in peace Serge. #greatteammate. I wish his family a lot of strenght these days. — Steven de jongh (@stevendejongh) 9 februari 2017

I can't believe it. Rest In Peace Baguetje. https://t.co/hK3sEyQ0Xv — Johan Bruyneel (@JohanBruyneel) February 9, 2017

RIP Serge Baguet. I am speechless. So young. So unfair. Fucking disease! — Johan Bruyneel (@JohanBruyneel) February 9, 2017

The entire @Lotto_Soudal team wants to offer its sincere condolences to the family and friends of Serge Baguet who died at the age of 47. pic.twitter.com/bUPwzZNqU4 — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) February 9, 2017

A beautiful soul is never forgotten #Serge Baguet #Rip — wilfried peeters (@wilfriedpeeters) February 9, 2017

RIP Serge Baguet - old teammate at Lotto. Our sincerest condolences to his family and friends. — Robbie McEwen (@mcewenrobbie) February 9, 2017

Adieu 'Baguetje'. Sterkte aan familie en vrienden. Serge, dank je wel voor de eeuwige ontroering. https://t.co/mcEt6PusB8 https://t.co/SkCvXwlAZU — Renaat Schotte (@wielerman) February 9, 2017

Veel sterkte aan familie, vrienden en collega's van Serge Baguet - prof bij Vlaanderen 2002 in 1996 pic.twitter.com/iqS0YCxtLy — SportVl - Baloise (@TeamSVB) February 9, 2017

Wat??? Dit kan en wil ik niet geloven. Veel sterkte aan de familie en de vrienden van Serge. https://t.co/0aMmGnybNZ #RIP #SergeBaguet — Karl Vannieuwkerke (@Vannieuwkerke) February 9, 2017

Rust zacht Serge Baguet! #fightcancer — Wietse Bosmans (@bosmanswietse) February 9, 2017

Wat een droevig nieuws ... veel sterkte aan familie en vrienden van Serge Baguet — JurgenMettepenningen (@Jurgen_Mett) February 9, 2017

Vreselijk nieuws. Lieve man, fijne mens. RIP Serge Baguet. https://t.co/kAW22cR1eF — Ruben Van Gucht (@rvangucht) February 9, 2017

Veel te vroeg afscheid van Vlaamse wielerheld #SergeBaguet. Sterkte aan familie en vrienden. https://t.co/i5bxGVsNxw — Philippe Muyters (@philippemuyters) 9 februari 2017

Verdorie Serge. Rust zacht. Serge Baguet roept op tot screening https://t.co/5q0A6ukPuG — Kristof Meul (@KristofMeul) 9 februari 2017

RIP Serge Baguet!!! One of the best people that I¿ve met on cycling!! My condolences for his family and friends!!! — CARLOS BARREDO (@CARLOSBARREDO) 9 februari 2017

Een schone coureur is niet meer. "Ex-renner Serge Baguet (47) overleden aan de gevolgen van darmkanker" https://t.co/ohhKnz4ZAx — Freek Braeckman (@freek_braeckman) 9 februari 2017

Kan mij zijn Tour overwinning nog goed herinneren..Veel sterkte aan familie en vrienden. Super mooie beelden @sporza https://t.co/wdkxMctsLp pic.twitter.com/ihlrLICLaQ — Johnny Hoogerland (@zeeuwseleeuw) 9 februari 2017

@mcewenrobbie no way!!! So sad to hear that!!! — Magnus Backstedt (@Maggy_PR) February 9, 2017

Sterkte aan de familie van Serge Baguet. Veel aan hem te danken, veel te vroeg heen gegaan! Rip — Gert Steegmans (@GertSteegmans) 9 februari 2017

