Meeusen na contractverlenging ploegmaat: "Ik zoek nog een stoel in de klas"

"In het begin was ik nog kopman van de ploeg", zei een wat verbitterde Meeusen twee weken geleden voor het WK veldrijden.

"Maar toen hebben de mensen van de ploeg ervoor gekozen om andere renners naar voren te schuiven. Ikzelf ben niet 1, maar 2, 3, 4 of 5 banken naar achteren geschoven."

Toen Telenet-Fidea vandaag de contractverlenging van de Nederlander Corné van Kessel bekendmaakte, greep Meeusen terug naar de schoolmetafoor.

"2 weken geleden sprak ik nog over banken, nu moet ik nog zoeken voor ne stoel in de klas 😁", tweette Meeusen, van wie de toekomst in het veldrijden nog onzeker is.