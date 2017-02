Ex-renner Serge Baguet (47) overleden aan de gevolgen van darmkanker

Die Braeckevelt had hem na vier jaar zonder wedstrijden van zijn dak gehaald. Baguet had in 1996 immers gedesillusioneerd zijn profcarrière ingeruild voor een baantje als dakwerker.

Na zijn 30e bouwde Baguet op die manier nog een knap palmares uit, met ook nog onder meer een Belgische titel (in Sint-Hubert). Een leuke revanche voor 19 jaar eerder, toen hij als nieuweling naast de driekleur greep. De jury kon niet uitmaken wie er gewonnen had: Baguet of Nelissen. En dus moesten de twee de sprint opnieuw rijden (video hieronder).

Daarnaast verzamelde hij tal van ereplaatsen in koersen over een voornamelijk heuvelachtig parcours: 3e in de Amstel Gold Race, 5e in de Clasica San Sebastian, 2e in de Coppa Sabatini, 3e in de Trofeo Laigueglia,...

In 2007, elf jaar na zijn eerste afscheid, zei hij de koers een tweede keer vaarwel. Maar in 2014 viel de hemel op zijn hoofd: darmkanker. Baguet was aanvankelijk nog hoopvol over zijn herstel, maar begin dit jaar gaven de dokters de hoop op. Hij overleed in zijn huis in Letterhoutem, amper 47 jaar.