Wuyts: "Publiek houdt ervan als Wout en Mathieu elkaar jennen"

In de aanloop naar het WK deelden Van Aert en Van der Poel enkele prikjes uit naar elkaar. "Dat is een fenomeen van alle tijden, vaak opgefokt door ploegleiders en managers. De actie van Pauwels en Van der Poel, die een medisch formulier op Twitter gegooid hebben, zal wel zijn sporen nalaten."

"Zo amicaal als het er tot december aan toeging buiten de cross, dat zal volgens mij niet meer gaan. Ze zullen wel hoffelijk blijven. Wout en Mathieu zijn geen vijanden, maar wel concurrenten."

"Ik vind het goed zoals het nu is. Ze hoeven verbaal niet extra lief te zijn voor elkaar. Maar ze mogen het vooral uitvechten in de cross, tot op het bot van het mes. Dat is het mooist. Zoals in Lille (video), toen ze naast elkaar gingen rijden, elkaar wat jenden en bijna ten val kwamen. Daar lust het publiek wel pap van."