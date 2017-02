Na Costa is Ulissi de 2e Abu Dhabi-renner met een zegestreepje achter zijn naam. Na Costa is Ulissi de 2e Abu Dhabi-renner met een zegestreepje achter zijn naam.

Diego Ulissi (Abu Dhabi) heeft zijn rekening geopend in eigen land. De Italiaan speelde op 10 km van de streep soloslim in de GP Etruskische Kust (1.1). Manuel Belletti en Francesco Gavazzi zorgden voor een volledig Italiaans podium in de Italiaanse opener van het seizoen.