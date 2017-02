Gallopin wint slottijdrit in Bessèges, maar grijpt net naast eindzege

Tony Gallopin (archief) reed een dijk van een tijdrit. Tony Gallopin (archief) reed een dijk van een tijdrit.

Lotto-Soudal heeft zijn 4e zege te pakken. In de afsluitende tijdrit van de Ster van Bessèges was de Fransman Tony Gallopin de primus. Maar dat volstond net niet om de eindzege binnen te halen. Leider Calmejane - 2e in de tijdrit - hield in de eindafrekening 5 seconden over op Gallopin.