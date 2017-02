Démare snelt naar zijn 2e ritzege in Bessèges

Voor Démare is het zijn 2e zege in Bessèges. Voor Démare is het zijn 2e zege in Bessèges.

Bijna had het peloton zich misrekend in de 4e rit van de Ster van Bessèges. Pas in de slotkilometer ging een kopgroep met Jelle Wallays voor de bijl. Het was Arnaud Démare die voor de 2e keer mocht juichen, voor de Noor Alexander Kristoff. Calmejane blijft leider.