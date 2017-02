Calmejane soleert naar de zege in Ster van Bessèges

Voor Calmejane (archief) is het de eerste zege van het seizoen. Voor Calmejane (archief) is het de eerste zege van het seizoen.

Lilian Calmejane (Direct Energie) heeft een dubbelslag geslagen in de derde rit van de Ster van Bessèges (2.1). De Fransman was de beste van een kopgroep van 24 en is ook de nieuwe leider. Met Jimmy Janssens en Frederik Backaert waren ook twee Belgen mee.