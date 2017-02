VIDEO: Cort Nielsen is de snelste sprinter in Valencia, Van Avermaet blijft leider

Op 35 kilometer van het einde verzekerden twee Nederlanders de aansluiting met het zestal. Van Emden (Lotto-Jumbo) en Reinders (Roompot) reden op een stuk vals plat weg van de grote groep en reden in geen tijd tot bij de zes.

Voor Van Emden ging het niet snel genoeg. Op 25 kilometer van de finishlijn liet hij zijn medevluchters achter zich. Hij deed er alles aan om voorop te blijven, maar kon de aangekondigde massasprint niet vermijden.

In de slotkilometer gooide Zdenek Stybar zijn kaarten op tafel, maar de Quick-Step-Tsjech reed nooit ver weg. In de massasprint was het uiteindelijk Cort Nielsen die nog net Bouhanni afhield. Met Lampaert, Naessen en Van Avermaet reden drie Belgen de top tien in. Van Avermaet blijft ook leider.