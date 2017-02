Tweede etappe in de Herald Sun Tour is een prooi voor Luke Rowe

Luke Rowe takes the win after a day in the break on Stage 2 of the #SunTour pic.twitter.com/wADplUrxTq — Jayco HeraldSun Tour (@HeraldSunTour) 3 februari 2017

.@LukeRowe1990 has hit some serious form in Australia as he builds for the classics #SunTour @TeamSky pic.twitter.com/pyTzVhdDZE — Jayco HeraldSun Tour (@HeraldSunTour) 3 februari 2017

.@damien_howson gets by with a little help from his @OricaScott friends to maintain the yellow jersey #SunTour pic.twitter.com/oIPcMtE9fP — Jayco HeraldSun Tour (@HeraldSunTour) 3 februari 2017