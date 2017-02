De 5 conclusies van bondscoach De Weert na 1 maand

Tim Wellens won al twee koersen, maar ik denk niet dat hij te vroeg in vorm is. Hij heeft een andere planning dan normaal. Zijn eerste piek ligt nu in de Strade Bianche. Hij is ook goed omringd en zal wel op tijd rust inlassen. Hij weet waar hij mee bezig is.

In het verleden is hij een paar keer met zijn kop tegen de muur gelopen, maar nu heeft hij meer ervaring. Hij heeft een goeie winter achter de rug, zijn eerste in Monaco. Daar kan hij in beter weer trainen en meer bergop. Dat heeft hem geholpen.