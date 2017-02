Van Avermaet wordt leider in Valencia: "Heel tevreden over mijn conditie"

Greg Van Avermaet in het geel: een bekend beeld. Greg Van Avermaet in het geel: een bekend beeld.

Tony Martin heeft zijn eerste zege in de wacht gesleept voor zijn nieuwe ploeg Katjoesja. De Duitser sprong in de slotfase weg uit het peloton en was niet te houden. Greg Van Avermaet (8e) en Philippe Gilbert (9e) eindigden in de top 10. Van Avermaet neemt de leiderstrui over van ploegmaat Senni.