Démare (archief) wint zijn eerste koers van het jaar.

De eerste rit in de Ster van Bessèges is ten prooi gevallen aan Arnaud Démare (FDJ). De Fransman was in een massasprint Alexander Kristoff (Katjoesja) en onze landgenoot Roy Jans (WB Veranclassic-Aqua Protect) te snel af.